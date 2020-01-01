Гильдия Магов — сильные маги интернета!

Наша команда создала данный сайт с одной целью – популяризация магии и различных оккультных практик. Мы сотрудничаем с различными экспертами колдовства и экстрасенсорики, что позволяет нам всегда держать руку на пульсе любых изменений в мире магии, а также снабжать вас, дорогие посетители, ценнейшей информацией о магических искусствах прямиком из первых рук!

На сайте Гильдии Магов вы найдете множество разделов, посвященных магии — как науке, и магам — как практикам. Мы делаем обзоры различных магических сайтов и их услуг, проверяем магов и колдунов на наличие у них способностей, разоблачаем шарлатанов, помогаем в возврате денег обманутым шарлатанами, и многое другое. Гильдия Магов – это ваш путеводитель в мире магии!

Проверенные маги

На сайте Гильдии Магов есть раздел – Проверенные маги. Попасть туда – очень сложно, ведь маг должен пройти несколько испытаний, тем самым доказав свои способности. Любой специалист, прошедший нашу проверку и получивший статус представителя Гильдии Магов – это настоящий профессионал своего дела, к которому не страшно обратиться за помощью.

Мы призываем всех посетителей сайта Гильдии Магов оставлять свои отзывы о работе с магами, представленными в разделе «Проверенные маги», чтобы другим посетителям было проще сделать правильный выбор, вместо того, чтобы нести свои деньги шарлатанам и мошенникам, которые зачастую рекламируют свои услуги в интернете.

Маги шарлатаны

К сожалению, мир магии не лишен проходимцев, которые готовы нажиться на бедах несчастных людей. Маги шарлатаны – это бич современного колдовства, т.к. они позорят не только самих себя, но и весь оккультный мир в целом.

Одной из глобальных целей, которую поставила перед собой Гильдия Магов – является разоблачение шарлатанов и мошенников, которые притворяются магами и экстрасенсами, при этом не владея никакими навыками, и не имея Силы.

Попав в список шарлатанов, псевдо-маг может даже не пытаться связаться с нами – мы ни при каких условиях не уберем разоблачение, потому что наша репутация и спокойствие наших посетителей – дороже любых денег!

Статьи о магии

Поскольку Гильдия Магов сотрудничает с экспертами различных магических направлений, таких как Черная магия, Белая магия, Вуду, ясновидение, экстрасенсорика, гадание на картах Таро и пр., мы можем себе позволить наполнять сайт самыми актуальными и правдивыми статьями о магии, которые нам помогают писать наши партнеры.

Такое сотрудничество позволяет нашим читателям получать только достоверную информацию о магии и ее ответвлениях, а магам – заявить о себе, оставив небольшую заметку о себе в конце написанной им статьи. Мы считаем такой подход наиболее взаимовыгодным, и придерживаемся его уже многие годы.

В завершении хочется пожелать всем посетителям сайта Гильдии Магов хорошо провести у нас время, научиться чему-то новому, найти специалиста для решения своих проблем, и избежать цепких лап шарлатанов и мошенников! А также приглашаем посетить наш YouTube канал.

С уважением,

Команда сайта Гильдия Магов https://gildia-magov.com